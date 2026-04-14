A Bologna, uno dei teatri più suggestivi della città ospiterà dal 17 al 22 aprile 2026 una rappresentazione tratta dalla tragedia di Jacques-François Ancelot, Elisabeth d’Angleterre. La produzione porterà in scena l’opera Roberto Devereux, un esempio di teatro musicale che mette in evidenza la potenza e la profondità del Belcanto. La stagione teatrale prosegue con questo spettacolo, che si inserisce tra le iniziative culturali programmate nel teatro.

Prosegue la ricca stagione teatrale in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: dal 17 al 22 aprile 2026 andrà in scena uno spettacolo tratto dalla tragedia di Jacques-François Ancelot Elisabeth d’Angleterre.Roberto Devereux di Gaetano Donizetti al NouveauDal titolo Roberto Devereux, la tragedia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

’Roberto Devereux’. A Bologna un tuffo nell’Inghilterra del ’500di Stefano Marchetti Anche se il titolo evoca il protagonista maschile, ’Roberto Devereux’ di Gaetano Donizetti è una tragedia tutta al femminile, un...

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Argomenti più discussi: Con Roberto Devereux la potenza e la profondità teatrale del Belcanto va in scena a Bologna; Bologna, Teatro Comunale Nouveau: Roberto Devereux dal 17 al 22 aprile 2026; DOPO 34 ANNI TORNA A BOLOGNA ROBERTO DEVEREUX; TCBO Opera 2026 | Roberto Devereux.

Ricordiamo anche un'altra incontrastata regina delle scene di tutto il mondo: Montserrat Caballé, nata oggi nel 1933. Dal nostro archivio, due istanti dalla sua interpretazione come Elisabetta in "Roberto Devereux" di Donizetti, qui al Teatro La Fenice nel 1972. x.com

Verso ITACA | Stagione Opera 2026 Roberto Devereux di Gaetano Donizetti dal 17 al 22 aprile | Comunale Nouveau Donizetti è passato da Bologna e qui ha costruito uno sguardo capace di trasformare la storia in racconto. Luca Baccolini ci porta dentr - facebook.com facebook