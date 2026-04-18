Nel 2026 si riaffacciano tendenze ispirate alle icone degli anni Y2K, come modelle e attrici note per il loro stile imperfetto e naturale. Dopo un lungo periodo in cui sui social dominava l’estetica della ragazza pulita, con trucco minimale e look curato, ora si torna a valorizzare un’estetica più autentica e meno perfezionista. Questa evoluzione si riflette nelle scelte di moda e di stile di molte persone.

Dopo anni in cui a dominare sui social è stata l’estetica della clean girl, la ragazza pulita dal trucco minimale, l’acconciatura impeccabile e il look semplice ma curatissimo, le cose adesso sembrano aver preso la direzione opposta. Dando un’occhiata alle piattaforme e non solo, infatti, nel 2026, sembra proprio che torna in auge la messy girl. Ovvero una ragazza che fa dell’ imperfezione una missione. Che mostra senza avere timore del giudizio degli altri la sua capigliatura un po’ spettinata e il trucco degli occhi a volte colato. Cos’ come il suo look che sembra essere stato assemblato in tutta fretta all’ultimo minuto prima di uscire. Un’estetica che, in realtà, spesso richiede lo stesso impegno e la stessa progettazione di tutti gli altri, ma che comunque piace proprio perché esalta l’imperfezione come qualcosa di positivo e umano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 2026 riporta alla ribalta l’estetica magistralmente imperfetta di icone Y2K come Kate Moss, Chloé Sevigny e le gemelle Olsen

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