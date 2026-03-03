Durante la Paris Fashion Week 2026, Kate e Lila Moss sono state viste con look coordinati, attirando l’attenzione dei presenti. La madre e la figlia si sono presentate insieme, sfoggiando abiti dal stile simile, creando un’immagine di complicità e stile condiviso. La loro apparizione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i fan presenti alla manifestazione.

Tale madre, tale figlia: un detto antico, ma che decisamente oggi trova continuità in Kate e Lila Moss. Dalla fashion icon degli anni Novanta per eccellenza ad una indiscussa fashion icon contemporanea: come sappiamo la ventitreenne sta seguendo passo per passo le orme della madre, tanto che alla sua giovane età è già riuscita a calcare passerelle del calibro di Fendi, Miu Miu, Versace e chi più ne ha più ne metta. Mamma e figlia non sono soltanto due gocce d'acqua, nell'aspetto e nel fascino, legate dalla stessa vocazione per la moda, ma prima di tutto anime affini e inseparabili. Non è affatto raro avvistarle insieme, tanto che attualmente si trovano entrambe a Parigi per presenziare alla fashion week autunno-inverno 20262027. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate e Lila Moss, look coordinati per mamma e figlia alla Paris Fashion Week 2026

Jaden Smith ha debuttato alla Paris Fashion Week, e al suo fianco c'erano papà Will Smith, mamma Jada Pinkett e la sorella WillowJaden Smith, 27 anni, ha presentato nella Ville Lumière la sua prima collezione per Louboutin uomo, e a fare il tifo c'erano anche i genitori e la...

Leggi anche: Francesca Fagnani dallo sgabello di Belve alle sfilate: debutta alla Paris Fashion Week

Aggiornamenti e notizie su Lila Moss

Temi più discussi: Kate Moss e la figlia Lila in prima fila alla sfilata di Burberry a Londra; Kate & Lila Moss illuminano Burberry con il loro biondo in - tenero - confronto; Il cappotto di Kim Cattrall preso in prestito da Kate Moss; Il ritratto della Londra di Burberry: la sfilata di Daniel Lee e il culto del trench.

Lila Grace, la figlia di Kate Moss sfila per Victoria’s Secret. Identica alla madreLa sfilata Victoria’s Secret 2024 è stata a lungo attesissima. Del resto, sei anni sono passati dall’ultima volta in cui abbiamo visto la passerella più in, chic e choc. Non solo volti amati, come ... dilei.it

Kate Moss stuns in a floral blue dress as she shops in Paris while lookalike daughter Lila, 23, explores the city during fashion weekKate Moss cut a summery figure on Tuesday as she stepped out shopping in a floral blue and pink midi dress during Paris Fashion Week. dailymail.co.uk

Il creativo Daniel Lee disegna una collezione notturna e sofisticata accesa da tocchi sparkling. Nel front row, l’ultima a sedersi è Kate Moss a fianco alla figlia Lila - facebook.com facebook