Per la proiezione di Ready or Not 2: Here I Come in compagnia di Samara Weaving, Margot Robbie ha scelto un look capace di dialogare con l’estetica dei primi anni Duemila, oggi più che mai al centro del revival fashion. Protagonista dell’ensemble è la giacca in pelle over firmata Petar Petrov, dalle proporzioni rilassate e dal carattere deciso, indossata sopra l’abito corto “Luca” di With Jéan. Il dettaglio chiave è la cintura portata bassa sui fianchi, elemento che ridefinisce la silhouette e richiama un immaginario Y2K ben preciso. A completare il look, gli stivali modello Clive in pelle di Khaite, essenziali ma incisivi, capaci di bilanciare l’intero outfit con una nota sofisticata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Margot Robbie ha scelto un look capace di dialogare con l’estetica dei primi anni Duemila, che ricorda gli outfit iconici di Kate Moss

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