Ieri in Campania si sono susseguite diverse notizie: il mondo del basket ha annunciato la scomparsa di Oscar, giocatore della Juve Caserta, considerato una stella della squadra. Nella stessa giornata, a Mirabella Eclano, è iniziato il trilaterale dei Ministri degli Interni di Italia, Francia e Germania. Questi eventi hanno occupato le prime pagine delle cronache regionali, senza altri dettagli sui motivi o le cause.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 17 aprile 2026. Avellino – Ha preso il via ieri il Trilaterale dei Ministri degli Interni di Italia, Francia e Germania a Mirabella Eclano. I tavoli di lavoro di questa due giorni sono incentrati su questioni di primaria importanza per l’agenda europea: la sicurezza, la gestione dei flussi migratori, le politiche di rimpatrio e il contrasto all’immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani. (LEGGI QUI) Benevento – I reati di truffa, estorsione e gestione di rifiuti non autorizzata sono stati contestati dalla Guardia di Finanza di Benevento a D.L G., un imprenditore di Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: il mondo del basket piange Oscar, stella della Juve Caserta

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