È scomparso a 68 anni Oscar Schmidt, considerato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi e simbolo del basket brasiliano. È stato una figura importante anche per la squadra di serie A italiana, in particolare con la Juve Caserta. La sua carriera si è distinta per numerosi successi e record, rendendolo una leggenda riconosciuta a livello internazionale. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra appassionati e sportivi di tutto il mondo.

È morto a 68 anni Oscar Schmidt, uno dei più grandi cestisti della storia e icona assoluta dello sport brasiliano. La notizia, diffusa dai media locali, arriva dopo una lunga malattia che lo aveva costretto a diversi ricoveri negli ultimi anni. Soprannominato “ Mão Santa ” per la sua incredibile precisione al tiro, Schmidt è stato un fenomeno globale, capace di segnare quasi 50mila punti in carriera (49.737), un record che lo consacra tra i più prolifici di sempre. Nonostante non abbia mai giocato nella Nba, è entrato nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, diventando l’unico brasiliano a ricevere questo riconoscimento. Il suo legame con l’Italia è stato profondo e duraturo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Oscar Schmidt, leggenda del basket mondiale e simbolo del Brasile. Fu la star della Juve Caserta

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