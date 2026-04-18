Idee di rilancio del colle di Biumo | Un albergo alle Ville Ponti

Il collegamento tra Ville Ponti e il colle di Biumo torna a essere al centro delle discussioni locali, con l’ipotesi di trasformare un edificio in un albergo. La proposta fa parte di un piano più ampio approvato dalla Camera di Commercio, che include diverse strategie per riqualificare e valorizzare la zona. La questione è stata affrontata in incontri pubblici e riunioni con gli stakeholder, senza ancora definire dettagli concreti o date precise.

Il futuro delle Ville Ponti è tra i temi strategici del programma pluriennale della Camera di Commercio. In occasione del bilancio di metà mandato si è fatto il punto sull’argomento, così discusso negli ultimi mesi a Varese. Fin dallo scorso dicembre, quando l’ente camerale ha rilanciato un’idea storica che era rimasta nel cassetto per anni: quella di potenziare il centro congressuale in cima al colle di Biumo attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva. Proposta finita sui tavoli della politica cittadina, che in questa fase è alle prese con la redazione del nuovo Pgt, che al centro mette il consumo di suolo zero. La Camera di Commercio ha sottolineato la necessità che il colle di Biumo, che non comprende solo le Ville Ponti ma anche i dirimpettai di Villa Panza, diventi un polo di attrazione culturale-congressuale-turistico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Idee di rilancio del colle di Biumo: "Un albergo alle Ville Ponti" Notizie correlate Talent Day alle Ville Ponti. Studenti a colloquio con aziende del territorioPrimo colloquio per 350 studenti degli istituti tecnici economici e industriali della provincia di Varese. Sergio Mattarella all’Hotel de la Ville: emozione nell’albergo “dei vip”, la casa monzese del PresidenteMonza – L’Hotel de la Ville di Monza si conferma la casa dei vip di tutto il mondo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Idee di rilancio del colle di Biumo: Un albergo alle Ville Ponti; Milano | Navigli – Argelati, verso il rilancio: raccolte idee e visioni per la nuova piscina; Le cinque idee per rivoluzionare i tram di Milano; Dieci anni fa l'Amoris Laetitia, spinta viva dell'oggi. Idee di rilancio del colle di Biumo: Un albergo alle Ville PontiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Rilancio infrastrutturale del Salento, riattivazione dello Scalo di Surbo e collegamento per l’EcotekneIn Prefettura a Lecce il punto sulla logistica ferroviaria: sinergia tra istituzioni, università e imprese per potenziare la competitività del territorio. leccenews24.it Gravina-ADL, scintille in diretta: il botta e risposta Il dibattito sul futuro del calcio italiano si accende, e stavolta passa anche da una frecciatina in radio. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Gabriele Gravina risponde alle idee di riforma di Aurelio De Laurentii - facebook.com facebook Ventiquattr’ore di immersione tra foglianti alla ricerca di idee creative sullo sport e ottimisti alla ricerca di un Antidoto contro la cultura del rancore tra Bassano del Grappa, Milano, Bergamo, tra San Siro, Palazzo Roberti, il Teatro Parenti e Tierra. Grazie a chi c’ x.com