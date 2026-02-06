Sergio Mattarella all’Hotel de la Ville | emozione nell’albergo dei vip la casa monzese del Presidente

Il presidente Sergio Mattarella ha scelto ancora una volta l’Hotel de la Ville di Monza come sua dimora temporanea. L’albergo, noto per essere il punto di riferimento delle star e degli sportivi, ha accolto il Capo dello Stato durante la sua visita. La presenza di Mattarella ha portato un’aria di emozione e attenzione tra gli ospiti e il personale dell’hotel. La struttura, di solito frequentata da piloti e team di Formula 1, si riempie di un’altra atmosfera, quella di un momento importante per il paese.

Monza – L'Hotel de la Ville di Monza si conferma la casa dei vip di tutto il mondo. Oltre ad ospitare abitualmente le scuderie della Formula 1, in questi giorni è la casa milanese e brianzola del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri, conclusa la visita al Villaggio olimpico di Milano Cortina, congedato il sindaco Beppe Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana, il capo dello Stato è venuto a riposarsi a Monza, nell'albergo davanti alla Reggia del Piermarini che aveva già visitato altre volte. Fino all'ultimo momento è stato mantenuto il più stretto riserbo rispetto all 'alloggio di Mattarella, che si fermerà a Monza fino a oggi pomeriggio.

