Tragedia sfiorata a Napoli | rissa tra ragazzi al McDonald’s uno estrae un coltello

Un episodio grave si è verificato questa notte a Napoli, quando una rissa tra ragazzi al McDonald’s di via Lepanto si è trasformata in una scena di panico, con uno dei giovani che ha estratto un coltello. I militari dei Carabinieri della PMZ Bagnoli sono intervenuti rapidamente, trovando i ragazzi coinvolti ancora agitati e in stato di shock. Un cliente ha raccontato di aver visto uno di loro brandire un’arma, mentre altri cercavano di separarsi dalla lite.

Paura questa notte in via Lepanto, all'interno del McDonald's, dove i Carabinieri della PMZ Bagnoli sono intervenuti per una violenta colluttazione tra un gruppo di adolescenti. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ragazzini tra i 16 e i 17 anni avrebbero dato vita a una rissa per cause ancora in corso di accertamento. Nel corso dello scontro, uno dei giovani avrebbe estratto un coltello, tentando di colpire un altro ragazzo coinvolto. Il fendente, fortunatamente, ha solo lacerato il giubbino della vittima, senza provocare ferite. L'episodio ha però generato momenti di forte panico tra i presenti all'interno del locale.