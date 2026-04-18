Ibrido di cutrettola al Parco del Circeo ornitologo Corso | Casi in aumento per riscaldamento globale Le foto

Durante un'escursione al Parco Nazionale del Circeo è stato avvistato un esemplare ibrido di cutrettola, un uccello noto per la sua eleganza, particolarmente evidente durante la migrazione quando si riunisce in grandi gruppi. L'ornitologo ha osservato che si registrano un aumento di questi casi, attribuendo la tendenza al riscaldamento globale. Sono state scattate alcune fotografie dell'animale durante l'osservazione.

Durante un'escursione al Parco Nazionale del Circeo ci siamo imbattuti in un ibrido di cutrettola, tra gli uccelli più belli da osservare in Italia, soprattutto durante la migrazione quando arrivano in gruppi numerosi. L'ornitologo Andrea Corso, che ha visionato le foto, ha affermato a Fanpage.it che l'ibridazione di questi uccelli è in aumento a causa del riscaldamento globale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rarissimo uccello avvistato al Parco del Circeo: le foto della cutrettola di Bering giunta dalla SiberiaNei pressi dei Pantani dell'Inferno, una località del Parco Nazionale del Circeo molto amata dagli appassionati di birdwatching, è stata avvistata... Al Parco Nazionale del Circeo avvistata una rarissima cutrettola di BeringAl Parco Nazionale del Circeo avvistata e fotografata una cutrettola di Bering, specie rarissima in Europa: l’osservazione risale a fine gennaio 2026...