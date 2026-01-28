Rarissimo uccello avvistato al Parco del Circeo | le foto della cutrettola di Bering giunta dalla Siberia

Un birdwatcher ha immortalato una rarissima cutrettola di Bering al Parco del Circeo, vicino ai Pantani dell'Inferno. È la prima volta che questo uccello, solitamente presente tra Alaska e Siberia orientale, viene visto in Italia. Le foto stanno facendo il giro tra gli appassionati, che ora sperano in ulteriori avvistamenti di questa specie rara.

Nei pressi dei Pantani dell'Inferno, una località del Parco Nazionale del Circeo molto amata dagli appassionati di birdwatching, è stata avvistata una rarissima cutrettola di Bering, un uccello che vive nella zona paleartica tra Alaska ed estrema Siberia orientale. Non è chiaro né come né quando sia arrivata in Italia. Il naturalista e fotografo Simone Proietti è riuscito a ottenere alcune splendide immagini dell'animale giunto da lontanissimo.

