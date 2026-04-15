Cascina diritti e disabilità visiva

Il 15 aprile 2026 a Cascina si è discusso delle possibilità di accesso e fruizione degli ambienti per le persone con disabilità visiva. Durante l'evento sono stati presentati esempi di soluzioni pratiche e tecnologie disponibili per migliorare l’autonomia di chi ha problemi di vista. Sono stati anche affrontati i temi legati ai diritti e alle modalità di adattamento degli spazi pubblici e privati. La giornata ha coinvolto esperti, associazioni e cittadini interessati alla questione.

Cascina 15 aprile 2026- E' possibile per una persona cieca o ipovedente vivere bene gli ambienti quotidiani, sia in interno che in esterno? La risposta è sì, grazie ai corsi di Orientamento & Mobilità e di Autonomia Personale che sono stati riattivati quest’anno dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Pisa in collaborazione con I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione). A illustrarli, per l’UICI Pisa, durante un’iniziativa organizzata con il Comune di Cascina dal titolo "Diritti e disabilità visiva", sono state la consigliera Cinzia Novara e le dottoresse Ilaria Fulceri e Francesca Eleonora Corina, istruttrici di orientamento e mobilità, autonomia personale e tiflologhe.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, diritti e disabilità visiva Notizie correlate I gemelli omozigoti Rapisarda: dirigenti scolastici con disabilità visiva a capo di due Licei. “La disabilità non preclude la leadership”In vista del convegno promosso dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, guidato dalla dirigente Viviana Assenza, in collaborazione con i... Leggi anche: Un 'Percorso Sensoriale' per sensibilizzare sulla disabilità visiva Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Elezioni comunali, il PD lancia la squadra per Cascina: giovani, esperienza e 10 priorità per il futuro. A Cascina si è parlato di 'Diritti e disabilità visiva'È possibile per una persona cieca o ipovedente vivere bene gli ambienti quotidiani, sia in interno che in esterno? La risposta è sì, grazie ai corsi di ... gonews.it Ci sono anch’io, la disabilità oltre lo sguardo che mancaGiovedì 16 aprile alle 18, al Caffè Dante Bistrot, il libro sarà presentato in un incontro pubblico moderato da Maurizio Pedrini,il tema la disabilità ... giornaleadige.it