Guerra all’IA | i colossi del tech attaccano il politico di New York

A Manhattan si sta svolgendo un confronto tra leader di aziende tecnologiche e rappresentanti politici riguardo alle strategie di lobbying nel settore dell’intelligenza artificiale. I vertici delle aziende hanno espresso posizioni contrarie alle recenti proposte legislative, creando un clima di tensione tra le parti. La discussione riguarda le possibili modifiche alle normative e il ruolo delle grandi compagnie nel plasmare il futuro dell’IA.

A Manhattan si sta consumando uno scontro senza precedenti tra i vertici dell’industria tecnologica e i rappresentanti legislativi, con le strategie di lobbying che rischiano di ridefinire le regole del gioco per l’intelligenza artificiale. Al centro della contesa c’è Alex Bores, membro dell’Assemblea legislativa dello Stato di New York e candidato alle primarie democratiche per il Congresso, la cui corsa elettorale è diventata il terreno di battaglia per un gruppo di influenti imprenditori del settore tech. La tensione è esplosa attraverso una serie di video pubblicitari mirati a screditare il, accusandolo di essere un esperto di ipocrisia.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra all’IA: i colossi del tech attaccano il politico di New York Gli Houthi entrano in guerra e attaccano Israele. La Terza guerra del Golfo arriva al Mar RossoA quattro settimane esatte dallo scoppio della Terza guerra del Golfo, arriva anche il turno degli Houthi yemeniti che entrano nel conflitto... Sicurezza digitale globale: nasce la Trusted Tech Alliance con 15 colossi IT per standard più elevati e resilienza.Nasce la Trusted Tech Alliance: un nuovo patto globale per la sicurezza digitale Monaco di Baviera, 16 febbraio 2026 – Quindici aziende tecnologiche... Temi più discussi: Come Trump (convinto da Netanyahu) ha deciso di iniziare la guerra contro l'Iran: la ricostruzione del New York Times; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran: Guterres replica a Trump (senza dirlo); all’ONU tentativo risoluzione su Hormuz; Come Trump ha deciso di entrare in guerra contro l’Iran. Come Trump ha deciso di entrare in guerra contro l’IranIsraele ha presentato fin da subito obiettivi irrealistici ma quasi nessuno nel governo americano si è opposto: l'ha ricostruito il New York Times ... ilpost.it Guerra Usa Iran, balzo del prezzo del petrolio all'avvio a New York, +7%. Borse in caduta libera: Milano peggiore in EuropaIl petrolio apre in fortissimo rialzo a New York dove le quotazioni salgono del 7,13% a 76,31 dollari al barile per via della guerra in corso in Medio Oriente. Le Borse europee sono in caduta libera ... msn.com Hart incendia il Garden, New York crede ancora nel secondo posto x.com Il New York Times identifica Back come il creatore della criptovaluta dopo un'inchiesta durata un anno, ma lui nega tutto - facebook.com facebook