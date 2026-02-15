Gli invasati delle startup IA e l’ipocrisia della settimana schiavista da 72 ore

Perché le startup di intelligenza artificiale spingono i loro dipendenti a lavorare oltre il limite? La causa sta nella cultura della corsa continua, alimentata da obiettivi irraggiungibili e promesse di rivoluzione tecnologica. Negli ultimi giorni, molte aziende hanno imposto turni di 72 ore, spingendo i lavoratori a sacrificare tempo e energie. Questa realtà si riflette anche in testimonianze di chi si sente schiacciato sotto il peso delle aspettative.

La pressione sui lavoratori nelle startup dell' intelligenza artificiale non nasce dal nulla: è costruita, coltivata, narrata. Si chiama 996, dalle 9 del mattino alle 9 di sera, sei giorni su sette, 72 ore a settimana. Praticamente schiavismo retribuito. E chi non è convinto da questa prospettiva, semplicemente non fa parte della squadra. Rilla, startup newyorkese che vende sistemi IA per monitorare agenti commerciali, lo ha scritto in modo spudorato nel suo annuncio di lavoro: «Non candidarti se non sei entusiasta di lavorare 70 ore a settimana». Si cercano persone «come atleti olimpionici, ossessionate e con ambizione infinita».