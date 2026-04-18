I pronostici di sabato 18 aprile | Serie A Bundesliga Premier League e Ligue 1

Sabato 18 aprile sono in programma diverse partite di calcio nelle principali leghe europee. In Serie A si sfidano squadre di alta classifica, mentre in Bundesliga e Premier League si disputano incontri con molte formazioni impegnate nella lotta per punti importanti. La Ligue 1 vede anche incontri tra squadre con obiettivi diversi in questo finale di campionato. Le partite si svolgeranno nel pomeriggio e la sera, con alcune sfide che potrebbero avere ripercussioni sulla classifica generale.

I pronostici di sabato 18 aprile, ci partite di Serie A, Bundesliga, Premier League e Ligue 1 più la finale di Coppa del Re In settimana, grazie al successo del Bayern Monaco sul Real Madrid che ha consentito agli uomini di Vincent Kompany di qualificarsi alle semifinali di Champions League, la Germania ha accorciato ulteriormente sulla Spagna nel famigerato ranking UEFA. Ora solo una manciata di punti dividono le due federazioni: questo significa che, in caso di sorpasso in extremis, la Bundesliga avrà i 5 posti nella prossima Champions League. Tra queste c’è il Bayer Leverkusen, che in virtù delle due vittorie consecutive con Wolfsburg (6-3) e Borussia Dortmund (0-1) è riuscito a scavalcare l’Hoffenheim e a prendersi momentaneamente il quinto posto.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Saturday’s Football Predictions ( Premier League, Serie A, Bundesliga & Copa Del Rey ) April 18

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