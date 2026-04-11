I pronostici di sabato 11 aprile | Serie A Bundesliga Premier League Liga e Ligue 1

Sabato 11 aprile sono in programma diverse partite di calcio nei principali campionati europei, tra cui Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1, oltre ad altri campionati minori. In Italia si disputano quattro incontri, uno dei quali coinvolge Atalanta e Juventus in una sfida decisiva per la zona Champions. La giornata si preannuncia ricca di incontri interessanti, con partite che potrebbero avere ripercussioni sulla classifica.

I pronostici di sabato 11 aprile, ci partite di Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori Il sabato di Serie A propone quattro partite, tra cui una molto importante in zona Champions League tra Atalanta e Juventus. La squadra di Palladino ha interrotto una serie di otto partite da “gol” consecutive battendo Verona e Lecce mantenendo la porta inviolata. Contro i bianconeri che dall’arrivo di Spalletti trovano la via della rete con grande facilità sarà difficile farlo nuovamente: “gol” altamente probabile. I pronostici di sabato 1 aprile: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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In Premier League la lotta per non retrocedere si fa caldissima Il West Ham vince 4-0 con le doppiette di Castellanos e Mavropanos contro il Wolverhampton, ultimo e ormai fuori dai giochi. La squadra di Moyes scavalca momentaneamente il Tottenham, met - facebook.com facebook

Dopo il 3-0 col Crystal Palace, Vanoli ha parlato di «un'ottima partita, ma ci siamo confrontati con una squadra di Premier League». Il gap atletico e tecnico tra le due squadre è stato evidente, anche nei cambi, ma la Fiorentina ha fatto troppo poco. x.com