I prezzi vanno alle stelle | Non solo carburante E le imprese vacillano

I prezzi dei beni di consumo e dei servizi continuano a salire, coinvolgendo oltre al carburante anche settori come energia, logistica e approvvigionamenti. Questa situazione sta mettendo sotto pressione le imprese, che devono affrontare costi sempre più elevati per mantenere le attività operative. La crescita dei prezzi interessa diversi comparti, contribuendo a un aumento generale dei costi e creando difficoltà per le aziende che cercano di gestire le proprie risorse.

"Non è solo il tema dei carburanti: è l’intero sistema dei costi che cresce. Energia, logistica, approvvigionamenti. Le micro e piccole imprese rischiano di trovarsi con margini azzerati e una capacità sempre più limitata di programmare il futuro. Serve una risposta strutturale, che affronti in modo organico sicurezza energetica, diversificazione delle fonti e stabilizzazione dei costi". Ad affermarlo è Alessandro Corrieri, presidente d Confartigianato Pistoia, che si espone relativamente alla forte instabilità economica che sta vivendo l’Italia, causa la crisi legata alla Guerra del Golfo. "L’Italia presenta una significativa dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento energetico, in particolare per i prodotti raffinati e il gasolio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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