Prezzi del carburante alle stelle e c’è chi pensa di rubarlo

I prezzi del carburante sono aumentati significativamente, portando alcune persone a cercare metodi non convenzionali per rifornirsi. In alcune aree si segnalano episodi di tentativi di furto di carburante, sia da veicoli in sosta che da impianti di distribuzione. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità, che stanno monitorando l’andamento dei prezzi e le attività illecite legate all’approvvigionamento di carburante.

Tempo di lettura: 2 minuti I prezzi sono alle stelle e allora c’è chi il carburante, sia esso diesel o benzin a, cerca di procurarselo in maniera ‘alternativa’. Un tentativo di furto di quello che è diventato un bene prezioso è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e a una rapida attività investigativa. È quanto accaduto la notte scorsa a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, quando i militari della sezione radiomobile della compagnia di Capua hanno denunciato in stato di libertà due persone del posto, accusate, in concorso, di un tentato furto. L’allarme è scattato intorno alle 00.45, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa attraverso il numero unico europeo di emergenza “112”, che indicava la presenza di individui sospetti nei pressi di un’officina meccanica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prezzi del carburante alle stelle e c’è chi pensa di rubarlo Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». Leggi anche: Caro carburante, prezzi alle stelle: per raggiungere la Sicilia dal Nord si spendono oltre 300 euro Carburante alle stelle anche in Abruzzo