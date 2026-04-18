Justin Bieber ha disegnato i nuovi pimple patch di Rhode, una collaborazione tra il cantante e il marchio di skincare. La linea di cerotti per i brufoli rappresenta una delle partnership più evidenti del 2026. Tutti i prodotti presenti su GQ Italia sono scelti in modo indipendente dai redattori. Quando si acquista tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I pimple patch di Rhode, gli Spotwear, disegnati da Justin Bieber e lanciati sul sito del brand di sua moglie Hailey, sono esattamente quel tipo di prodotto che scatena una sola domanda: perché abbiamo dovuto aspettare così a lungo? Già, d'altronde Justin Bieber porta i pimple patch in giro con sé da anni. Li ha abbiamo visti ai suoi concerti, nelle storie social, nelle foto rubate dai paparazzi fuori dai ristoranti di Los Angeles (quando ogni dettaglio della pelle diventa automaticamente un contenuto gossip).🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I nuovi pimple patch di Rhode li ha disegnati Justin Bieber, per quella che è forse la collaborazione più ovvia del 2026

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