La cura di coach Giuliani mira a ridurre gli alti e bassi della squadra, rafforzando la stabilità durante le partite. Dopo un inizio difficile e un punteggio sfuggito di mano, la squadra ha saputo reagire, riconquistando il quarto posto di forza. Un percorso che richiede continuità e attenzione, per mantenere risultati positivi anche in situazioni di pressione.

Si è ripresa il quarto posto di forza, un quarto posto che sotto 2-1 in una partita sgangherata, zeppa di errori da una parte e dall’altra, sembrava poter sfuggire di mano definitivamente. Invece Modena ha rimontato Piacenza, l’ha agganciata in classifica sopravanzandola per numero di vittorie, e fino alla fine della regular season, mancano soltanto quattro partite, proverà a difendere la posizione e con essa il fattore campo a favore nei quarti di finale play off, elemento fondamentale se si considera la differenza di rendimento dei gialloblù tra PalaPanini e match fuori casa. "Ci prendiamo i complimenti per una partita sofferta – il commento di coach Giuliani al termine della maratona di sabato sera – nella quale siamo partiti timidi in battuta e in attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cura di coach Giuliani: "Alti e bassi da limitare"

