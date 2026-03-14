Il coach Giuliani ha dichiarato che la squadra deve ancora lavorare per migliorare le proprie prestazioni, sottolineando che il confronto con l’avversario si svolge tra due formazioni con valori simili. Ha inoltre aggiunto che l’obiettivo rimane quello di proseguire nel percorso e che la serie si prospetta lunga. La sua attenzione resta focalizzata sul miglioramento continuo e sulla determinazione.

Rimane concentrato sull’obiettivo, Alberto Giuliani, dicendo che "c’è ancora da migliorare per portare a casa una serie che sarà sicuramente lunga". Ha i suoi buoni motivi, il tecnico gialloblù, che prepara la trasferta di Piacenza partendo dalla sfida dell’andata: "Il 3-2 dell’andata ci ha detto che sarà una serie molto complicata e lunga, perché i valori sono molto simili tra le due squadre: in trasferta bisognerà fare molto di più, per venire a capo di un match che sicuramente si presenterà molto intenso". Poco peso all’impegno in Coppa Cev dei rivali ("Non credo che le coppe tolgano energie. Sono i viaggi che stancano, ma Piacenza ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le parole di coach Giuliani. "C’è ancora da migliorare . Due squadre dai valori simili»

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