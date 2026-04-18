I genitori di due dei giovani arrestati per l’omicidio di un uomo a Massa hanno cambiato versione dei fatti e accusano la vittima di aver assunto sostanze stupefacenti o alcolici prima della rissa. Durante un’intervista, hanno affermato che la loro vita è stata completamente sconvolta e hanno espresso il loro dispiacere per quanto successo. La vicenda riguarda un episodio avvenuto una settimana fa, che ha portato all’arresto dei sospetti.

"La nostra vita è rovinata": i genitori di due dei ragazzi arrestati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto a Massa a seguito di una rissa con un gruppo di giovani, parlano di ciò che è accaduto una settimana fa. In barba alle responsabilità dei propri figli, i genitori dei due ragazzi di origine rumena al centro delle indagini degli inquirenti si stanno ribellando alla gogna mediatica in cui sono finiti. Credono infatti alla versione data dai ragazzi e continuano a respingere ogni accusa. Come ha ricostruito La Nazione, sono parole durissime quelle dei genitori di Alin e Ionut: "I nostri figli sono stati aggrediti e hanno reagito, non sono criminali - dice uno di loro - Gli adulti non avrebbero dovuto iniziare la rissa con dei ragazzi, alcuni minori, ma chiamare semmai le forze dell'ordine".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I genitori dei killer di Massa ribaltano la versione e scaricano tutto sulla vittima: “Ubriaco o drogato…”

Genitori di assassini, come l'avete scoperto

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Hormuz "riaperto" da un'ora: le navi passano in massa. C'è anche la nave Msc Euribia (dopo un blocco di 40 giorni) x.com

Radio1 Rai. . Omicidio #Massa Nuova lunga fiaccolata nel quartiere di Giacomo Bongiorni, 47anni, ucciso in un’aggressione di giovanissimi. La mamma con voce spezzata “Grazie a nome di mio figlio”. Presenti tanti amici. Oggi alle 15 i funerali nel Duomo. facebook