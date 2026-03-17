ubriaco e drogato in auto sfonda un recinto

Un uomo ubriaco e sotto l’effetto di cannabinoidi ha provocato un incidente a Corridonia, schiantandosi con l’auto contro una recinzione di una casa. Dopo aver perso il controllo del veicolo, ha anche sfondato la recinzione, danneggiando la proprietà. I rilievi hanno evidenziato un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.

Si era schiantato con l’auto contro la recinzione di una casa, a Corridonia: guidava ubriaco, con un tasso tre volte oltre il limite, e sotto l’effetto di cannabinoidi. Per questo è stato denunciato dai carabinieri di Monte San Giusto un 29enne residente nel Fermano. Il giovane lo scorso 7 marzo era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Alla guida della sua Audi, aveva perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e danneggiando la recinzione di un’abitazione. Portato all’ospedale di Macerata con lesioni lievi aveva avuto prognosi di 3 giorni, ma gli esami avevano rivelato che guidava con un tasso alcolemico pari a 1,64 gl, oltre tre volte il limite consentito, inoltre era positivito ai cannabinoidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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la Repubblica. . Senza lo spirito giusto, ma con tanto spirito in corpo. Prima uno shot, poi una birra, poi il colluttorio, poi ancora birra. E ha tagliato il traguardo ubriaco. Sciata in stato d’ebbrezza. Nei 50 km liberi di Oslo, lo sciatore di fondo britannico Gabriel Gl - facebook.com facebook