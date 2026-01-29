la picchiava ubriaco e drogato

Una donna ha vissuto ore di paura in casa. Il marito, sotto l’effetto di alcol e droga, l’ha picchiata più volte, minacciandola di morte e insultandola senza sosta. La situazione è peggiorata fino a quando lei è finita in ospedale per le ferite. La donna ora chiede aiuto alle forze dell’ordine.

Sotto l’effetto di alcol e droga era diventato un pericolo per la moglie. Un calvario di insulti, minacce di morte, umiliazioni, aggressioni sempre più violente, tanto che la consorte era finita anche in ospedale per farsi medicare. All’ennesima aggressione, lei l’ha denunciato. E l’incubo è finito. Nel tardo pomeriggio di martedì, gli operatori della Squadra Mobile di Reggio hanno infatti tratto in arresto l’uomo, un 39enne di origini campane, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip il 23 gennaio scorso. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e droga, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

