Quattro anni di conflitto in Ucraina carri armati e bombe nei disegni dei bambini | Nessuno dovrebbe abituarsi alla guerra

Il conflitto in Ucraina ha provocato immagini di carri armati e bombe nei disegni dei bambini, causate dalla lunga guerra che continua da quattro anni. I piccoli vivono con la paura costante, imparando a riconoscere il suono delle sirene e dormendo con vestiti pronti per la fuga. La loro quotidianità è segnata dalla presenza della guerra, e nessuno dovrebbe abituarsi a questa realtà. La situazione resta preoccupante e incerta.

“Per milioni di bambini la guerra è ormai la vita di tutti i giorni. Crescono imparando a riconoscere il suono di una sirena, dormono vestiti per correre in un rifugio”. A parlare è Stefano Antichi, responsabile della Fondazione Terre des Hommes in Ucraina. Da poche ore Kiev è entrata nel quinto anno di guerra con la Russia, a seguito dell’invasione da parte di Mosca del 2022. (TERRE DES HOMMES FOTO) – Notizie.com Stando ai racconti di Antichi, nei disegni dei bimbi “ appaiono carri armati, bombe e case distrutte, ma anche cuori, speranza e parole di gratitudine. 🔗 Leggi su Notizie.com

Ucraina: A quattro anni dal conflitto, cresce l’allarme per lo stress psicologico dei professionisti esposti alla violenzaIl protrarsi del conflitto in Ucraina ha causato un aumento dello stress tra medici, volontari e operatori umanitari.

Quattro anni di guerra in Ucraina, Europa sfaldata ed esclusa dai tavoli internazionali: è lei l’altra vittima del conflittoLa guerra in Ucraina ha causato enormi sofferenze e ha lasciato il Paese in rovina, con l’economia devastata e le forze armate al limite.

