Il candidato Pettinari in via Fosso Cavone | Disastrata e pericolosa e non è l' unica tante promesse e nessuna mantenuta
Il candidato Pettinari si presenta in via Fosso Cavone, denunciando le condizioni della strada.
Non solo buche, ma anche pericoli per i pedoni, a cominciare da anziani, disabili e bambini, che sono costretti a camminare sulla carreggiata a causa dell’assenza dei marciapiedi. Carreggiata dove transitano, ogni giorno, non solo auto moto e mezzi di soccorso, ma molti camion. Per il candidato.🔗 Leggi su Ilpescara.it
