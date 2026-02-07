Il candidato Pettinari in via Fosso Cavone | Disastrata e pericolosa e non è l' unica tante promesse e nessuna mantenuta

Il candidato Pettinari si presenta in via Fosso Cavone, denunciando le condizioni della strada.

Non solo buche, ma anche pericoli per i pedoni, a cominciare da anziani, disabili e bambini, che sono costretti a camminare sulla carreggiata a causa dell’assenza dei marciapiedi. Carreggiata dove transitano, ogni giorno, non solo auto moto e mezzi di soccorso, ma molti camion. Per il candidato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Fosso Cavone

La giunta Masci ha di nuovo bloccato l’asta del pesce, lasciando i commercianti senza certezze.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fosso Cavone

Argomenti discussi: Pettinari in via Maestri del Lavoro con i residenti: Degrado, abbandono e pericoli ignorati dalla giunta Masci; Il candidato sindaco Pettinari al 15% per Noto sondaggi: 'Fieri e orgogliosi, siamo noi il cambiamento'; Il candidato sindaco Pettinari al 15% per Noto sondaggi: Fieri e orgogliosi, siamo noi il cambiamento; Pescara: Pettinari denuncia degrado in via Maestri del Lavoro e zone limitrofe.

Il candidato Pettinari in via Fosso Cavone: Disastrata e pericolosa e non è l'unica, tante promesse e nessuna mantenutaGià dal 2012, sottolinea, si parlava di interventi, ma niente sarebbe stato fatto lì come in via Caduti per Servizi, via Tirino e altre strade abbandonate da 10 anni. Quindi le proposte di intervent ... ilpescara.it

Pettinari in via Maestri del Lavoro con i residenti: Degrado, abbandono e pericoli ignorati dalla giunta MasciIl candidato sindaco Domenico Pettinari assieme ad altri candidati al consiglio comunale ha raggiunto i residenti in via Maestri del Lavoro per le problematiche vissute quotidianamente dal quartiere ... ilpescara.it