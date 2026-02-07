Pastore FdI replica a Pettinari su via Fosso Cavone e via Tirino

Il dibattito su come sistemare le strade di Pescara si fa sempre più acceso. I politici si scambiano accuse e proposte, mentre i cittadini aspettano risposte concrete. In queste ore, il pastore di Fratelli d’Italia ha risposto a Pettinari, parlando di priorità e di lavori necessari per via Fosso Cavone e via Tirino. La tensione tra le parti cresce, e il futuro di quelle strade resta un punto caldo nella campagna elettorale.

Il futuro delle strade di Pescara, in particolare di via Fosso Cavone e via Tirino, è al centro di un acceso dibattito elettorale che si è intensificato in queste ore. Massimo Pastore, presidente della commissione Lavori pubblici e candidato all’elezione comunale, ha replicato con fermezza alle accuse lanciate da Domenico Pettinari, candidato sindaco civico, riguardo allo stato di abbandono di queste arterie stradali. L’oggetto della contesa sono gli interventi di riqualificazione previsti a seguito dei lavori di posa dei cavi da parte di Terna, una questione che ha scatenato un botta e risposta tra i due contendenti e che rischia di inquinare la campagna elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il candidato Pettinari si presenta in via Fosso Cavone, denunciando le condizioni della strada.

