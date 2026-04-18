In base ai risultati ottenuti nelle competizioni europee, le squadre italiane si trovano spesso a dover affrontare grosse difficoltà. Le prestazioni delle squadre nazionali sono state al centro di molte discussioni, con diverse critiche rivolte alla loro capacità di competere a livello continentale. La situazione ha portato a un clima di sfiducia e insoddisfazione tra i tifosi, che spesso esprimono il loro malcontento attraverso insulti e proteste pubbliche.

Visti i risultati delle nostre, nelle varie coppe, possiamo sostenere, senza contestazione, che siamo noi la vera banda del buco europeo, cioè costretti a nasconderci nei bassifondi, svergognati e insultati dal popolo inferocito. Però c'è sempre un finale di campionato per sciacquarci la faccia, in attesa dell'assegnazione ufficiale del titolo all'Inter. Ad esempio il Como le busca dal Sassuolo e l'ex campione del mondo Fabio Grosso supera e blocca l'ex mondiale Cesc Fabregas, roba di un tempo lontano che però scombina i progetti euforici di champions dei comaschi alla seconda sconfitta consecutiva. Il resto si muove tra casi umani, minacce, primarie federali, autocandidature per la panchina di ct, insomma il classico repertorio del cinema Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I club italiani la vera banda del buco europeo

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