La banda del buco torna a colpire all’imbrunire, lasciando dietro di sé una scia di furti che ormai sembra ripetersi con troppa facilità. Questa sera, come molte altre, i residenti della zona si sono trovati di fronte a un copione già visto: i ladri entrano in azione quando il buio avvolge le strade, seminando paura e insicurezza. La polizia indaga, ma ancora nessuna traccia dei responsabili.

Tempo di lettura: 2 minuti Un copione ormai tristemente noto, che si ripete con inquietante regolarità. Nelle prime ore della sera di ieri, intorno alle 20.54, l’ennesimo furto in appartamento è stato messo a segno nella zona di contrada S. Eustacchio, area un tempo considerata tra le più tranquille e residenziali della città. Il modus operandi è sempre lo stesso: un buco praticato con precisione sulla finestra, ingresso rapido nell’abitazione e fuga prima che qualcuno possa accorgersi di quanto sta accadendo. Un’azione studiata, eseguita con calma, segno evidente di chi sa di muoversi in un contesto privo di controlli e di rischi reali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La banda “del buco” torna a colpire all’imbrunire: psicosi furti

