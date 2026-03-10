A Mori è tornata la banda del buco nel garage

A Mori, tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, un gruppo di malviventi ha colpito ancora una volta in zona tra via Battisti e via Terranera. La banda del buco, specializzata in furti da garage, ha preso di mira questa area, lasciando tracce del suo passaggio. Questa è la seconda volta in pochi giorni che gli stessi autori si rendono protagonisti di azioni del genere nella stessa zona.

La banda del buco (nel garage) è tornata di nuovo in azione. Nel mirino la zona tra via Battisti e via Terranera in quel di Mori, dove la batteria di malviventi ha colpito lo scorso fine settimana, più precisamente tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. Come riferisce L’Adige, i ladri avrebbero passato in rassegna alcuni garage, focalizzando la loro attenzione sulle porte basculanti. Il punto è proprio questo: il modus operandi di questi malviventi è quello di fare un piccolo foro sulla basculante e dare una sbirciata all’interno; se c’è qualcosa di interessante, si passa alla fase successiva, ovvero l’apertura tramite scasso. Secondo quanto emerso, sarebbero state portate via delle biciclette elettrice. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

La banda “del buco” torna a colpire all’imbrunire: psicosi furtiTempo di lettura: 2 minutiUn copione ormai tristemente noto, che si ripete con inquietante regolarità.

Leggi anche: La banda del buco ripulisce un'altra ditta orafa: colpo nella notte

