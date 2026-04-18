Hyundai 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Hyundai presenta un aggiornamento della sua gamma con diversi modelli e versioni. La nuova Inster debutta come veicolo elettrico accessibile. La Tucson rinnova le versioni ibride e plug-in hybrid, mentre l’Ioniq 5 riceve una versione con batteria da 84 kWh. Questa panoramica include i prezzi e le caratteristiche principali di tutte le vetture disponibili, offrendo una guida per chi vuole conoscere le novità del marchio.

Aggiornato 18 aprile 2026: la Hyundai Inster è il debutto elettrico accessibile del marchio. Tucson rinnova hybrid e PHEV, Ioniq 5 riceve la versione 84 kWh. Hyundai è il gigante coreano che negli ultimi dieci anni ha ribaltato i pregiudizi europei sul “coreano economico”. Garanzia 5 anniunlimited, gamma elettrica Ioniq premiata, design di forte identità. In Italia 2026 copre otto modelli, dal citycar i10 al SUV 7 posti Santa Fe, con cinque versioni 100% elettriche. Tutti i modelli Hyundai 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori i10 Citycar 18.500€ 1.0 MPI 63 CV, GPL, T-GDI 90 CV N Line i20 Utilitaria 21.850€ T-GDI 90100 CV, DCT Inster Citycar elettrica ~25.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Hyundai 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Hyundai i20 2026 – Design, Interni, Prestazioni e Prezzo Completo Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hyundai alla Milano Design Week 2026 | Torneria Tortona, 21-26 Aprile; Hyundai Motor Group conferma la leadership per la sicurezza in auto con 16 riconoscimenti IIHS 2026; PaciAutoquattro e Hyundai Protagonisti alla Orvieto Walking Marathon 2026; Milano Design Week 2026 all’insegna dell’auto elettrica: cosa c’è da vedere. Hyundai IONIQ 6 N: l’elettrica che sfida la pistaHyundai IONIQ 6 N: 650 CV, 0-100 in 3,2 secondi e un design aerodinamico da record. La World Performance Car 2026 ... rumors.it Hyundai IONIQ 6 N eletta World Performance Car ai World Car Awards 2026Hyundai festeggia un prestigioso riconoscimento internazionale: IONIQ 6 N è stata eletta World Performance Car 2026 ai World Car Awards, confermandosi come nuova icona tra le sportive 100% elettrich ... megamodo.com La pompa irroratrice da spalla a batteria Hyundai da 7 litri è uno strumento pratico, leggero e funzionale per la manutenzione di giardini e aree verdi. Progettata per garantire efficienza e semplicità d’uso, è ideale per: Nebulizzare prodotti su piante e coltur - facebook.com facebook