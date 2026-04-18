L'Iran ha dichiarato di aver riaperto il passaggio di Hormuz, ma successivamente ha annunciato la sua chiusura, attribuendola alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti. La decisione arriva dopo che alcune petroliere avevano attraversato lo stretto nelle ultime settimane. Il comando militare iraniano ha comunicato ufficialmente la decisione di bloccare nuovamente il passaggio, senza fornire ulteriori dettagli.

WASHINGTON – Il comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco statunitense. “Lo Stretto di Hormuz rimarrà sotto il controllo iraniano se gli Stati Uniti non garantiranno la piena libertà di navigazione per le navi in viaggio da e verso l’Iran”. Lo dichiara il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, come riportato da Haaretz. Il convoglio di petroliere era stato visto partire dal Golfo e transitare attraverso lo stretto, secondo i dati di tracciamento delle navi. Il gruppo era composto da quattro navi metaniere per gas di petrolio liquefatto e diverse petroliere per prodotti petroliferi e chimici, con altre petroliere in arrivo dal Golfo, secondo i dati di MarineTraffic.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Hormuz richiuso dall’Iran a causa del blocco Usa. Dopo che erano passate alcune petroliere

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