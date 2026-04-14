Da inizio blocco navale, quattro navi associate all’Iran sono passate attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo i dati di tracciamento navale. Queste navi sono state rilevate mentre attraversavano la strettoia nonostante le restrizioni imposte da Washington. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a queste traversate. La situazione evidenzia la presenza di imbarcazioni iraniane che continuano a transitare nella zona nonostante le misure di blocco.

Almeno cinque navi che avevano fatto scalo in porti iraniani hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz nonostante il blocco militare imposto dagli Stati Uniti. E’ quanto emerge dai dati delle società di monitoraggio marittimo Kpler e Lseg. Il dettaglio delle rotte e le navi coinvolte Una portarinfuse battente bandiera liberiana, la Christianna, ha transitato nello stretto strategico dopo aver scaricato mais nel porto iraniano di Bandar Imam Khomeini, passando nei pressi dell’isola di Larak intorno alle 18 di lunedì, secondo Kpler. Il blocco statunitense era entrato in vigore circa due ore prima. Una seconda nave, la petroliera Elpis, battente bandiera delle Comore, si trovava nei pressi dell’isola di Larak intorno alle 13 e ha attraversato lo stretto verso le 18, sempre secondo i dati.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quattro navi legate all'Iran sono passate per Hormuz dall'inizio del blocco

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