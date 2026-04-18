Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono riaccese con la riapertura dello Stretto di Hormuz, che rimane sotto stretta osservazione internazionale. Teheran ha annunciato di aver riaperto lo stretto, a condizione che duri la tregua tra Israele e Beirut, e ha avvertito gli Stati Uniti di poter chiudere nuovamente il transito. Nel frattempo, il presidente americano ha invitato la Nato a mantenere le distanze dalla regione.

La riapertura dello Stretto di Hormuz, annunciata ieri nel quadro della tregua in Libano e dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, segna un passaggio delicato in un contesto ancora carico di tensioni militari e diplomatiche. I fatti si sono susseguiti rapidamente, tra dichiarazioni ufficiali, smentite, minacce e aperture che restano, almeno per ora, parziali. Il primo segnale arriva da Teheran. Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, ha scritto su X: «In linea con la tregua in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente libero per il restante periodo della tregua, lungo la rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell’Iran».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hormuz riaperto (e appeso a Netanyahu). Trump: «La Nato ora stia alla larga»

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