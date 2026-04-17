L’ex presidente ha criticato nuovamente l’alleanza militare, definendola una “tigre di carta” e invitandola esplicitamente a non intervenire nella regione di Hormuz. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista, in cui ha insistito sul fatto che la Nato non ha motivo di coinvolgersi in quella zona e ha sottolineato la sua posizione di sfiducia nei confronti dell’alleanza. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra gli alleati e gli analisti.

Donald Trump torna ad attaccare la Nato, definendola una “tigre di carta” e dicendole a chiare note di “stare fuori” da Hormuz. “Ora che la situazione nello Stretto di Hormuz si è risolta, ho ricevuto una telefonata dalla Nato in cui” gli alleati “mi chiedevano se avessimo bisogno di aiuto. Ho detto loro di starne fuori, a meno che non vogliano semplicemente riempire le loro navi di petrolio. Sono stati inutili nel momento del bisogno: una tigre di carta”, ha detto sul suo social Truth. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘La Nato stia alla larga da Hormuz, sono inutili”

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