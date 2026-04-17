In un momento in cui lo stretto di Hormuz è stato riaperto e si è tenuto un vertice a Parigi per discutere di una missione difensiva, un ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato la NATO, definendola una “tigre di carta”. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e dibattiti tra gli alleati, mentre le tensioni nella regione rimangono alte. La sua posizione si inserisce in un quadro di tensione tra il paese e l’Alleanza Atlantica.

Nel giorno della riapertura di Hormuz e del vertice di Parigi durante il quale è stata messa a punto una « missione difensiva » per lo stretto, Donald Trump torna ad attaccare la Nato, definita nuovamente dal tycoon una «tigre di carta». Su Truth, il presidente Usa ha scritto: «Ho detto loro di starne fuori, a meno che non vogliano semplicemente riempire le loro navi di petrolio. Sono stati inutili nel momento del bisogno». Trump: «Nato inutile, stia alla larga». Trump, in una giornata particolarmente ricca di post su Truth, ha affermato: «L’ Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz, che non verrà più utilizzato come arma contro il mondo».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump attacca ancora la Nato: «Stia alla larga da Hormuz»

Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi

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