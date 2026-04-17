Hormuz è davvero riaperto? Cosa sta succedendo alle navi ora ecco le tre condizioni per attraversare lo Stretto e restano i pedaggi

Da ilmessaggero.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accesso allo Stretto di Hormuz non è ancora tornato alla normalità, nonostante le dichiarazioni di alcune autorità. Le navi continuano a incontrare restrizioni e controlli, e le condizioni per attraversare lo stretto rimangono stringenti. Sono state illustrate tre condizioni principali per il passaggio, mentre i pedaggi per il transito restano in vigore. La situazione rimane complessa e soggetta a variazioni, senza una ripresa ufficiale del traffico marittimo totale.

Hormuz è davvero riaperto al traffico? Non proprio. Almeno non lo è completamente come ha annunciato Teheran e confermato Trump. «Stiamo verificando il recente annuncio relativo alla riapertura dello Stretto di Hormuz, al fine di accertarne la conformita con la liberta di navigazione per tutte le navi mercantili e con la sicurezza del transito attraverso l'utilizzo dello schema del traffico stabilito dall'Imo», ha scritto su X Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo), l'agenzia delle Nazioni Unite per la navigazione. Significa che dare per buono quanto affermato dall'Iran non è poi così scontato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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