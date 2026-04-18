L’Italia ha annunciato la disponibilità a intervenire nello Stretto di Hormuz per garantire la libertà di navigazione nella zona. La decisione è stata comunicata in seguito alle tensioni legate alle rotte marittime strategiche. La missione, affidata alla leadership politica nazionale, prevedrà l’impiego di mezzi militari e navali messi a disposizione dal paese. La presenza italiana mira a rafforzare la sicurezza nelle acque di importanza mondiale.

L’Italia si è detta pronta a intervenire nello Stretto di Hormuz per garantire la libera navigazione. No, non abbiamo cambiato idea. E no, non è una scelta (del tutto) autonoma. Quando mobilita mezzi militari, il nostro Paese deve sempre renderne conto all’egemone che guida l’Europa, cioè gli Stati Uniti. Come per la questione ucraina, l’eventuale missione italiana riguarda il dopoguerra, ossia avverrebbe una volta cessate le ostilità. Roma si mobiliterebbe, dunque, soltanto di concerto con gli altri Paesi europei (i cosiddetti “Volenterosi” ) e soltanto su direzione americana. Detto questo, nel concreto la Difesa italiana ha già predisposto due cacciamine ed è preparata a offrire unità navali della Marina.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Hormuz, l’Italia è pronta a scendere in campo: la missione affidata a Meloni e i mezzi a nostra disposizione

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MEDIO ORIENTE | Petroliere attraversano Stretto Hormuz. Lo mostrano i dati MarineTraffic citati da Bbc. #ANSA x.com

Un convoglio di petroliere in partenza dal Golfo è in transito nello Stretto di Hormuz. Lo mostrano i dati MarineTraffic citati da Bbc. Si possono osservare diverse imbarcazioni in movimento, tra cui, secondo il sito, navi progettate per il trasporto di petrolio, gas facebook