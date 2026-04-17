Meloni al summit su Hormuz | L' Italia pronta a una missione navale difensiva ma solo dopo

Durante un summit dedicato alla regione di Hormuz, un rappresentante del governo italiano ha annunciato la disponibilità del paese a partecipare a una missione navale difensiva. Ha specificato che l'Italia può mettere a disposizione unità navali solo previa autorizzazione parlamentare, in conformità con le regole costituzionali nazionali. La dichiarazione è intervenuta nel contesto di discussioni più ampie sulla sicurezza marittima e la stabilità nella zona.

AGI - "L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un' autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno in linea con le missioni Aspides e Atalanta ". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa, al Palazzo dell'Eliseo, al termine del vertice per la navigazione a Hormuz, delinea così i confini dell’impegno dell’Italia per la sicurezza nello Stretto. Meloni: "Navi a Hormuz sono con la fine del conflitto" . "È chiaro che una presenza navale internazionale a Hormuz può essere avviata soltanto quando vi sarà una cessazione delle ostilità in coordinamento con tutti gli attori regionali e internazionali e con una postura esclusivamente difensiva ”, precisa poi la premier italiana.🔗 Leggi su Agi.it

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