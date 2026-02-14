Sondaggi referendum risultato in bilico E Meloni è pronta a scendere in campo

Nando Pagnoncelli ha riferito sul Corriere della Sera che, secondo gli ultimi sondaggi Ipsos, solo il 10% degli italiani conosce il referendum sulla riforma della giustizia. La causa di questa scarsa informazione sembra essere la scarsa copertura mediatica e la mancanza di campagne di sensibilizzazione. Meloni si prepara a intervenire pubblicamente, convinta che il suo intervento possa influenzare l’opinione pubblica prima del voto.

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che a oggi il referendum sulla riforma della giustizia è conosciuto dal 10% degli italiani. Il 36% dice invece di essere abbastanza informato, mentre più della metà ammette di saperne poco o nulla. Il 40% gli dà pocanulla importanza o non si esprime. Anche il giudizio è contraddittorio: il 27% condivide il fatto che la riforma ristabilisca l’equilibrio tra i poteri. Il 25% pensa invece il contrario. Il 25% ritiene che si esalti l’autonomia della magistratura, il 24% pensa invece che sia l’anticamera di una limitazione dell’indipendenza dei giudici.🔗 Leggi su Open.online

Con l’avvicinarsi dei Mondiali 2026, l’intelligenza artificiale si prepara a integrare il mondo del calcio, offrendo strumenti innovativi per migliorare le analisi, la sicurezza e l’esperienza degli spettatori.

La data del 14 marzo a Milano è confermata e con essa anche la presenza di Giorgia Meloni, pronta a schierarsi in piazza.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, sondaggio YouTrend: avanti il No se è bassa l'affluenza; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota; Referendum, primo sorpasso nei sondaggi: per YouTrend il No è al 51% tra chi è sicuro di andare a votare; Referendum giustizia, Sì e No testa a testa nel sondaggio SWG.

Sondaggio referendum riforma giustizia, quale risultato è in testa oggi?Il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia. Cosa dicono i sondaggi? Chi è in vantaggio? msn.com

Referendum sulla giustizia, il sorpasso a sorpresa nei sondaggi ribalta gli equilibri e fa tremare la destraIl nuovo sondaggio Youtrend per Sky TG24 sul referendum della giustizia ribalta gli equilibri: il risultato finale dipenderà dall’affluenza. tag24.it

Sondaggi politici elettorali: chi vincerà il referendum sulla Giustizia dopo le parole di Gratteri, i partiti nell'ultima Supermedia x.com

Il ribaltone nei sondaggi sul referendum: per la prima volta il No sorpassa il Sì, ma solo in caso di bassa affluenza facebook