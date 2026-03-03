Iran italiani bloccati su nave da crociera a Dubai | oltre 500 sulla Msc Euribia

Oltre 500 italiani sono rimasti a bordo della nave da crociera Msc Euribia, attualmente ormeggiata a Dubai. La situazione riguarda i passeggeri italiani che si trovano a bordo e che non sono potuti uscire dalla nave. La nave si trova nel porto di Dubai, mentre i passeggeri italiani sono bloccati a bordo e non hanno potuto lasciare la nave.

Non solo negli hotel o in aeroporto, ci sono centinaia di italiani bloccati a Dubai su una nave da crociera. A causa della guerra in Iran, iniziata sabato scorso gli gli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti, 563 connazionali si trovano fermi in porto a bordo della Msc Euribia, il cui itinerario di viaggio è stato interrotto a causa del conflitto in atto. Lo conferma la compagnia stessa, spiegando che al momento non vi sono ancora indicazioni sui tempi di rientro dei passeggeri. A raccogliere le segnalazioni dei passeggeri a bordo è l' associazione Codici, la quale auspica nuovi e rapidi aggiornamenti. "Comprendiamo che la situazione è in continua evoluzione, ma MSC deve capire lo stato d'animo di chi si trova bloccato su una nave in un porto coinvolto in una guerra – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –.