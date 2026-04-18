Hormuz Iran chiude ancora lo Stretto e attacca tre navi Trump | Noi non ricattabili

L'Iran ha nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz e ha attaccato tre navi nel corso delle ultime ore. Questa decisione arriva dopo che l'amministrazione statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono ricattabili, in risposta alle tensioni crescenti nella regione. La chiusura dello stretto, che rappresenta una via strategica per il traffico marittimo, era stata revocata in precedenza dopo un accordo mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano.

Dopo l'introduzione del Cessate il fuoco fra Israele e Libano, mediato dagli Usa, l'Iran aveva revocato la chiusura dello Stretto di Hormuz introdotta in modo unilaterale dopo lo scoppio della guerra. Oggi però si è fatto un passo indietro, perché Teheran ha deciso nuovamente di strozzare il passaggio di mare a causa del blocco navale statunitense. Ebrahim Azizi, capo della Commissione parlamentare per la Sicurezza Nazionale iraniana, ha invitato gli Usa a "godersi" la nuova chiusura: "Vi avevamo avvertito ma lo avete ignorato". Nel frattempo, si sono registrati attacchi contro almeno tre navi mercantili nello Stretto da parte dei Pasdaran. ...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hormuz, Iran chiude ancora lo Stretto e attacca tre navi. Trump: "Noi non ricattabili" Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare” Notizie correlate Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema. L'Iran riapre lo stretto di Hormuz per la tregua in Libano, Trump attacca ancora l'ItaliaGli Stati Uniti e l'Iran stanno negoziando un piano di tre pagine per mettere fine alla guerra che prevede, fra l'altro, lo sblocco da parte degli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guerra Iran, Media: bloccato transito nello stretto di Hormuz dopo i raid sul Libano; Strage a Beirut e Hormuz ancora chiuso: la tregua con l'Iran in bilico; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; L’Iran chiude Hormuz ancora prima di riaprirlo. Iran: Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa. Ucciso un casco blu - LIVEL'Iran riapre parte dello spazio aereo, ma restano i nodi sui porti. Usa: 'Stop raid in Libano', Netanyahu: 'scioccato'. Teheran: 'Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà' ... ansa.it Iran, tensione su Hormuz. Lo Stretto resta chiuso e Teheran alza il tiro con gli UsaDopo l'introduzione del Cessate il fuoco fra Israele e Libano, mediato dagli Usa, l'Iran aveva revocato la chiusura dello Stretto di Hormuz ... iltempo.it Hormuz "riaperto" da un'ora: le navi passano in massa. C'è anche la nave Msc Euribia (dopo un blocco di 40 giorni) x.com Due navi indiane sotto attacco delle motovedette iraniane a Hormuz - facebook.com facebook