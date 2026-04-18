Nello stretto di Hormuz, un grande ingorgo coinvolge numerose navi ferme in fila indiana, pronte a muoversi. Le imbarcazioni si trovano ai punti di ingresso e uscita della via d'acqua, mentre a bordo si riceve l'ordine di prepararsi a partire. La situazione coinvolge un traffico marittimo intenso, con le navi in attesa di procedere lungo uno dei passaggi più trafficati al mondo.

«Prepararsi a muovere». L’ordine è arrivato forte e chiaro sui ponti delle navi ferme all’ingresso e all’uscita di Hormuz. Qualcuna, sta anche cercando di guadagnare posizioni di prima linea, in modo da prendere subito la rotta giusta. Già, la rotta, ma quale è quella giusta? La cautela in questi casi è massima. E, per questo, va con i piedi di piombo l’Imo, l’Organizzazione mondiale marittima, «Stiamo verificando il recente annuncio relativo alla riapertura dello Stretto di Hormuz, al fine di accertarne la conformità con la libertà di navigazione per tutte le navi mercantili e con la sicurezza del transito attraverso l'utilizzo dello schema del traffico stabilito dall'Imo».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, il grande ingorgo nello Stretto: le navi in fila indiana per passare

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