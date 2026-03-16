Il Pakistan ha espresso solidarietà all’Iran e ha ottenuto il permesso di far passare le proprie navi nello Stretto di Hormuz. L’Iran ha ringraziato pubblicamente il Pakistan per il sostegno mostrato in un momento di tensione con gli Stati Uniti e Israele. La decisione riguarda il transito marittimo delle navi attraverso uno stretto strategico per le rotte commerciali.

L'Iran ringrazia il Pakistan per la "solidarietà" nel contesto della guerracon Stati Uniti e Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz non sarà aperto a nessun Paese che intenda attaccare l'Iran. Ma c'è una lista di paesi, tra cui il Pakistan, che potranno fare passare le navi. Baghaei ha affermato che il passaggio delle navi attraverso questa importante via navigabile avverrà in condizioni speciali a causa di quella che ha definito l'insicurezza creata da Israele e dagli Stati Uniti nella regione, aggiungendo che le forze armate iraniane controllano il passaggio e nessun Paese può utilizzarlo per lanciare attacchi contro l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, il Pakistan dá solidarietà e ottiene di far passare le navi nello Stretto di Hormuz

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