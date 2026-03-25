L’Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz per alcune navi, in base a un nuovo piano amministrativo. Secondo le autorità, solo le “navi non ostili” possono attraversare, previa comunicazione anticipata e, in alcuni casi, il pagamento di una tariffa. La decisione limita il transito nel tratto di mare strategico, che rappresenta un punto chiave per il traffico marittimo internazionale.

Teheran ha comunicato di aver stabilito un «piano amministrativo» in base al quale le « navi non ostili » ora possono attraversare lo Stretto di Hormuz: occorre però coordinare il passaggio in anticipo con le autorità iraniane e in alcuni casi il via libera prevederà un pagamento. Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, tramite il comandante della Marina dei pasdaran Alireza Tangsiri, ha precisato che resta proibito il passaggio a imbarcazioni associate a Israele, agli Stati Uniti e ad altre parti legate al conflitto. Una petroliera thailandese è passata, semaforo rosso per una portacontainer di Saint Kitts and Nevis. Una petroliera thailandese ha già attraversato senza incidenti lo Stretto di Hormuz dopo un coordinamento diplomatico tra Bangkok e Teheran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran riapre lo Stretto di Hormuz, ma non per tutte le navi: quali possono passare

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