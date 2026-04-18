Hormuz ecco di quali cacciamine dispone l’Italia | dal Gaeta al Vieste tra i migliori al mondo

L’Italia dispone di diverse cacciamine, tra cui i modelli “Gaeta” e “Vieste”, riconosciuti tra i migliori al mondo. Questi mezzi sono equipaggiati con sonar, uno strumento che permette di individuare e localizzare ordigni sommersi attraverso la creazione di immagini dei fondali marini. La presenza di queste unità sottolinea l’attenzione delle forze navali italiane alle attività di bonifica e sicurezza nelle acque internazionali.

Lanciano onde sonore in acqua per poi ascoltarne l’eco: è così che i cacciamine della Marina militare, grazie ai sonar, salvano la vita degli equipaggi scovando ordigni da disinnescare nei fondali. L’Italia, pronta ad inviarli nello Stretto di Hormuz ancora una volta a distanza di decenni, rappresenta in questo settore militare un’eccellenza con otto navi di questo tipo, dal “Gaeta” al “Vieste”. Si tratta di imbarcazioni non molto grandi, lunghe cinquanta metri e larghe dieci, per cinquecento tonnellate di peso, con equipaggi di circa cinquanta persone mentre gli scafi vengono realizzati con materiali che riducano al minimo la loro traccia magnetica come la vetroresina, per eludere i rischi di detonazione delle mine.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Hormuz, ecco di quali cacciamine dispone l’Italia: dal “Gaeta” al “Vieste”, tra i migliori al mondo Notizie correlate Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek: ecco quali sonoSono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica ‘I migliori ospedali del mondo 2026’ pubblicata da... Leggi anche: La mappa dei migliori ospedali al mondo, 13 in Italia: quali sono e perché Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hormuz, ecco di quali cacciamine dispone l’Italia: dal Gaeta al Vieste, tra i migliori al mondo; Teheran non può sminare. Due navi americane per liberare lo Stretto; Dragamine, scafi amagnetici, droni e sub: come lavorano i cacciamine della Marina italiana; Hormuz, quanti (e quali) navi Usa per il blocco: due portaerei, 6 cacciatorpediniere, dragamine e squadre d'abbordaggio. Cacciamine, fregate e navi di supporto. Cosa offre l'Italia per la bonifica di HormuzOtto navi per eliminare gli ordigni nel Golfo, fregate Fremm da dislocare e navi come il Vulcano (già impiegato per il soccorso a Gaza) a supporto. Ma ... huffingtonpost.it Hormuz, dall’Italia pronte due cacciamine e una fregata. «Noi nel Golfo senza gli Usa», la proposta divide i leader UeNeanche il tempo di issare la vela maestra che Donald Trump cerca di affondare la nave. «La Nato stia alla larga da Hormuz!» scrive nel suo ennesimo raptus su Truth il ... ilmessaggero.it Miliardi, uranio e dragamine: cosa c'è dietro la riapertura dello Stretto di Hormuz x.com Guerra Iran, Trump: «Senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta». La replica: se è così richiuderemo Hormuz - facebook.com facebook