La mappa dei migliori ospedali al mondo 13 in Italia | quali sono e perché

In Italia ci sono 13 ospedali che si distinguono a livello internazionale, inseriti nella classifica delle strutture più eccellenti a livello globale. Queste strutture si sono guadagnate un posto di rilievo grazie a livelli elevati di specializzazione, tecnologia avanzata e personale qualificato. La loro presenza nella lista conferma l’importanza del sistema sanitario nazionale nel panorama mondiale.

Sono ben 13 gli ospedali italiani che figurano tra i migliori al mondo. Nell’elenco delle 250 strutture sanitarie con i punteggi più alti a livello globale, infatti, ci sono il Policlinico Gemelli di Roma e 5 ospedali della Lombardia, fra i quali il Niguarda di Milano, dove sono in cura i ragazzi feriti nell’incendio di Crans-Montana in Svizzera. Sono diversi i criteri che hanno guidato l’annuale “World’s Best Hospital 2026” stilata dal magazine Newsweek. La classifica dei migliori ospedali al mondo. Si chiama proprio “World’s Best Hospitals 2026” l’annuale elenco delle 250 migliori istituzioni sanitarie a livello mondiale. Si tratta di una classifica che viene pubblicata dalla rivista Newsweek, in collaborazione con la piattaforma di database globale Statista. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek: ecco quali sonoSono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica ‘I migliori ospedali del mondo 2026’ pubblicata da...

Sanità, quali sono i 13 migliori ospedali dell’Emilia-Romagna secondo Newsweek: la classificaBologna, 26 febbraio 2026 — L’Emilia-Rom a gna si conferma terra di eccellenze sanitarie: ben 13 ospedali della regione figurano nella classifica...

