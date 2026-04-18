Dopo le tensioni crescenti nel Golfo di Hormuz, due cacciamine e una fregata italiane sono state inviate nella regione. Nel frattempo, un leader europeo ha avanzato una proposta che ha diviso le opinioni, sostenendo che l’Italia dovrebbe operare nel Golfo senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. In parallelo, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio su una piattaforma social, chiedendo alla NATO di evitare di intervenire nella zona.

Neanche il tempo di issare la vela maestra che Donald Trump cerca di affondare la nave. «La Nato stia alla larga da Hormuz!» scrive nel suo ennesimo raptus su Truth il presidente americano quando i leader europei sono ancora rinchiusi sotto le volte damascate dell'Eliseo. È lui l'elefante nella stanza del vertice francese ed è una stanza di cristallo. Perché i quattro grandi d'Europa, mentre si offrono agli obiettivi delle telecamere insieme - Giorgia Meloni, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz - e annunciano una missione navale per liberare lo stretto minato dagli iraniani non sanno ancora con certezza chi sarà il primo che proverà ad affondarla.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, dall?Italia pronte due cacciamine e una fregata. «Noi nel Golfo senza gli Usa», la proposta divide i leader Ue

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Più di 30 navi sta cercando di attraversare lo Stretto di Hormuz dopo l’annuncio di apertura. Ammesso che ci riescano, come vi spiegavo, il punto resta lo stesso: praticamente nessuna nave sta cercando di attraversare lo Stretto nella direzione opposta. x.com