Non solo Samp T l’Italia invierà nel Golfo anche una fregata | ecco le ipotesi in campo
L’Italia ha deciso di inviare nel Golfo anche una fregata, oltre alla nave Samp T. La scelta si inserisce in un’operazione coordinata con altri Paesi dell’Unione Europea. Tra i primi a richiedere supporto sono stati vari Stati della regione, che hanno avanzato richieste ufficiali per rafforzare le proprie capacità navali. La decisione riguarda le forze armate italiane e le missioni in corso nella zona.
Non ci sono soltanto i sistemi anti drone e Samp T tra le ipotesi, visto che oltre al pacchetto l’Italia è pronta a valutare l’invio di almeno una fregata per difendere l’area dei Paesi del Golfo. A fornire un cappello di difesa aerea nella zona di Cipro potrebbe essere - ma è tutto ancora da definire - la nave Schergat impegnata nell’operazione Mediterraneo Sicuro, che tra i suoi compiti ha quello di assicurare la sicurezza. Più difficile sarebbe l’impiego della Virginio Fasan, che è sotto bandiera Nato. Entrambe sono fregate multi-missione utilizzabili in funzione anti drone con un sistema di difesa radar che avvista gli intrusi a circa duecento chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Crisi Iran: l’Italia verso un decreto aiuti, l’ipotesi di sistemi anti droni e Samp-T al GolfoDispositivi anti droni e, se sarà possibile, il potente sistema di difesa terra-aria Samp-T per il Kuwait o gli Emirati Arabi.
Tensione alle stelle nel Golfo, missile iraniano intercettato dalla Nato: affondata una fregata di TeheranContinua ad allargarsi il conflitto nel Golfo con nuovi episodi che alimentano la tensione internazionale.
