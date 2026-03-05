L’Italia ha deciso di inviare nel Golfo anche una fregata, oltre alla nave Samp T. La scelta si inserisce in un’operazione coordinata con altri Paesi dell’Unione Europea. Tra i primi a richiedere supporto sono stati vari Stati della regione, che hanno avanzato richieste ufficiali per rafforzare le proprie capacità navali. La decisione riguarda le forze armate italiane e le missioni in corso nella zona.

Non ci sono soltanto i sistemi anti drone e Samp T tra le ipotesi, visto che oltre al pacchetto l’Italia è pronta a valutare l’invio di almeno una fregata per difendere l’area dei Paesi del Golfo. A fornire un cappello di difesa aerea nella zona di Cipro potrebbe essere - ma è tutto ancora da definire - la nave Schergat impegnata nell’operazione Mediterraneo Sicuro, che tra i suoi compiti ha quello di assicurare la sicurezza. Più difficile sarebbe l’impiego della Virginio Fasan, che è sotto bandiera Nato. Entrambe sono fregate multi-missione utilizzabili in funzione anti drone con un sistema di difesa radar che avvista gli intrusi a circa duecento chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Non solo Samp T, l’Italia invierà nel Golfo anche una fregata: ecco le ipotesi in campo

