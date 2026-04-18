Hormuz crolla il prezzo del petrolio e le Borse volano | c0s' è successo in pochi minuti

In pochi minuti, il prezzo del petrolio è crollato mentre le Borse hanno registrato un forte rialzo. La flessione si è verificata in un contesto di incertezza legata alle esportazioni di petrolio e gas dai Paesi del Golfo, con le tensioni nello Stretto di Hormuz che continuano a influenzare i mercati. La situazione ha portato a una rapida reazione degli investitori, che hanno spostato il loro interesse verso altri asset.

In attesa che petrolio e gas tornino a fluire dai Paesi del Golfo, attraverso lo Stretto di Hormuz, verso i mercati del mondo com’era accaduto fino al 27 febbraio scorso, ieri l'annuncio della riapertura (seppur a termine) del canale che separa Iran e Oman è bastato a far crollare il prezzo di greggio e gas e a far impennare le Borse in Europa e negli Stati Uniti. L’effetto è stato simile a quello riscontrato un paio di settimane fa, quando gli Usa e l’Iran si dissero disponibili a colloqui per un cessate il fuoco dopo un mese di bombe, droni e missili. Attraverso Hormuz transitava ogni giorno circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto: 20 milioni di barili al giorno, vale a dire 600 miliardi di dollari l’anno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hormuz, crolla il prezzo del petrolio e le Borse volano: c0s'è successo in pochi minuti He Built Wall Street. He Says Bitcoin Is the Biggest Mispricing He’s Ever Seen Notizie correlate Leggi anche: Guerra, borse in profondo rosso: Ftse Mib crolla del 4% mentre i prezzi di petrolio e gas volano alle stelle Borse in rialzo dopo Trump: petrolio giù, spread crolla e mercati volanoRoma - Le parole del presidente americano cambiano il sentiment globale: Europa positiva, energia in calo e metalli preziosi in crescita mentre si... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il prezzo del petrolio crolla di oltre il 10% dopo l’annuncio della riapertura dello stretto di Hormuz; Tregua in Iran, crolla il prezzo del petrolio: sceso sotto i 100 dollari al barile; L’Iran riapre completamente Hormuz, crolla il prezzo del petrolio e vola Wall Street; Trump annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz: crolla il prezzo del petrolio: -11%. Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigoreLo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo ma con alcune limitazioni: l'Iran decide chi passa. Subito giù il prezzo del petrolio. Donald Trump esulta ... virgilio.it Riaperto lo Stretto di Hormuz, l’annuncio dell’Iran dopo il cessate il fuoco in Libano. Crolla il prezzo del greggioL'Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana. «Grazie!», scrive Donald Trump su Truth. Mentre in Europa, a Parigi, ini ... italiaoggi.it ULTIM'ORA L’Iran annuncia: Hormuz chiude di nuovo a causa del blocco Usa facebook MEDIO ORIENTE | Petroliere attraversano Stretto Hormuz. Lo mostrano i dati MarineTraffic citati da Bbc. #ANSA x.com